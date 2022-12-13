Евросоюз поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек

Урсула фон дер Ляйен: ЕС поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек

Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Также она призвала другие страны передать республике еще 20 миллионов таких лампочек. По словам главы ЕК, когда Киев получит 50 миллионов LED-лампочек, это позволит Украине сэкономить 1 гигаватт электроэнергии — годовую выработку одной атомной электростанции.

«В темные времена мы поддерживаем наших украинских друзей», — написала она.

Ранее постоянные представители стран Европейского союза единогласно одобрили выделение Киеву 18 миллиардов евро в следующем году. Необходимый пакет документов был согласован советом ЕС. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. При этом государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов.