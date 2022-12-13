Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 13 декабря 2022Мир

Евросоюз поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек

Урсула фон дер Ляйен: ЕС поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек

Фото: Mike Segar / Reuters

Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Также она призвала другие страны передать республике еще 20 миллионов таких лампочек. По словам главы ЕК, когда Киев получит 50 миллионов LED-лампочек, это позволит Украине сэкономить 1 гигаватт электроэнергии — годовую выработку одной атомной электростанции.

«В темные времена мы поддерживаем наших украинских друзей», — написала она.

Ранее постоянные представители стран Европейского союза единогласно одобрили выделение Киеву 18 миллиардов евро в следующем году. Необходимый пакет документов был согласован советом ЕС. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. При этом государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли подписание Путиным указа о смене руководства Генштаба
«Одноклассники» раскрыли способы заработка на блоге
В Минздраве призвали не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий
На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС
Макрон рассказал об успехах МАГАТЭ на ЗАЭС
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
Россиянам назвали востребованные вакансии на любимом курорте богачей
В Кремле рассказали о постоянном общении Путина и Си Цзиньпина
Анонсировано строительство нового города в Херсонской области
Ввоз подержанных машин в Россию взлетел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.