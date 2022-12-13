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20:34, 13 декабря 2022Из жизни

Домашняя крыса спасла хозяйку от смерти

The Sun: в Великобритании домашняя крыса разбудила хозяйку и спасла ее от пожара

Фото: Unsplash

Домашняя крыса по кличке Рэтти спасла от пожара 61-летнюю хозяйку Кэролайн Дэвис из английского города Питерборо, Великобритания. Об этом сообщает The Sun.

Дэвис, болеющая раком, приняла лекарства и случайно заснула под их действием с зажженной сигаретой в руке. Ее разбудила Рэтти, вцепившись в нее когтями. Проснувшись, женщина обнаружила, что ее халат загорелся. Ей удалось потушить огонь и не допустить его распространения.

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Хозяйка уверена, что крыса спасла ее от смерти и перенесла сигарету в другое место, так как женщина обнаружила ее в 30 сантиметрах от кровати. Она нашла Рэтти и принесла ее домой полтора года назад. «Я не думала, что она переживет ночь. Я только кормила и поила ее, чтобы дать ей спокойно умереть. Но, к моему удивлению, она становилась все сильнее и сильнее. Она отплатила мне сполна», — утверждает Дэвис.

Ранее сообщалось, что в США овчарка с фермы хозяина Джона Вирвиллера в одиночку расправилась с восемью койотами, спасла отару овец и стадо коз.

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Алиса Удовик
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