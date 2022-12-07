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18:29, 7 декабря 2022Из жизни

Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина

В США овчарка убила восемь койотов и спасла овец и коз хозяина

Фото: Florian Weichelt / Unsplash

Овчарка с фермы Джона Вирвиллера в Джорджии, США, в одиночку расправилась с восемью койотами, спасла отару овец и стадо коз. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Вирвиллер рассказал, что псу по кличке Каспер удалось убить восемь койотов в кровопролитном сражении, которое продолжалось около получаса. После боя Каспер пропал на два дня. «Мы знали, что он ранен, потому что нашли части его хвоста, следы крови и другие свидетельства драки. Мы очень за него беспокоились», — объяснил Джон.

Когда собака вернулась, хозяин обнаружил на ее боку и шее серьезные раны. По его словам, это выглядело так, будто койоты частично содрали с пса шкуру. «Вернувшийся Каспер смотрел на меня так, будто хотел сказать: "Босс, хватит рассматривать, как я плохо выгляжу, просто позаботься обо мне"», — вспоминает Вирвиллер.

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Сотрудники организации LifeLine Animal Project, цель которой — остановить эвтаназию здоровых животных, узнали историю Каспера и решили помочь с расходами на его лечение. Для пса собрали 15 тысяч долларов, его реабилитацией занимаются ветеринары организации.

Крис Моури, профессор биологии колледжа Берри, назвал поведение койотов странным. Он объяснил, что эти животные редко сбиваются в крупные стаи. По его мнению, скорее всего, хищников привлекли ягнята, которых было довольно много в подвергшихся нападению стадах.

Ранее сообщалось, что полицейский пес по кличке Кайзер из английского города Кройдон получил пять ножевых ранений в голову и одно под глаз во время задержания преступника, восстановился и вернулся на службу.

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Евгения Черкасова
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