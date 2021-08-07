Получивший пять ножевых ранений в голову служебный пес вернулся на работу

Полицейский пес по кличке Кайзер (Kaiser) из английского города Кройдон, графство Суррей, получил пять ножевых ранений в голову и одно под глаз во время задержания преступника, восстановился и вернулся на службу. Об этом сообщает Metro.

30 мая констебль полиции Марк Вулкотт (Mark Woolcott) получил сообщение о злоумышленнике. Вулкотт и Кайзер выехали на вызов. Они обнаружили предполагаемого преступника в саду одного из жилых домов. Мужчина был вооружен.

Во время задержания подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им собаку. Несмотря на сопротивление мужчины, Кайзер смог удержать преступника, которого впоследствии задержали сотрудники полиции.

После случившегося пса срочно доставили в ветеринарную клинику, где выяснилось, что удары ножом пришлись на череп. Кайзеру провели операцию и оказали необходимую помощь.

В августе храбрый пес вернулся на службу. Мэр города Бромли, графство Кент, и его жена встретились с Кайзером, пожелали ему успехов на службе и подарили игрушку.

Ранее сообщалось, что полиция Вирджинии досрочно отправила на пенсию 13 служебных собак, поскольку их способность находить марихуану перестала быть нужной. В полиции искали новых собак, чтобы обучить их реакции только на героин, кокаин, метамфетамин и другие нелегальные наркотики.