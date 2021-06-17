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Собака спасла женщину от самоубийства

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Фото: Devon and Somerset Fire and Rescue Service

В английском графстве Девон служебный пес спас женщину, которая хотела покончить с собой. Об этом сообщает издание Express.

15 июня в 11:00 сотрудников полиции и службы спасения Девона вызвали на пешеходный мост на шоссе A379 недалеко от города Эксетер. По прибытии они обнаружили на мосту женщину, которая собиралась свести счеты с жизнью.

Сотрудники служб перекрыли дорогу и начали спасательную операцию. Полицейские пытались вести переговоры, но они не приносили результата — ситуация становилась все более тревожной. Тогда они решили подключить к операции пса-спасателя Дигби (Digby), который помогает людям в травматических ситуациях.

При виде Дигби женщина улыбнулась. Сотрудники службы спасения рассказали ей историю пса и предложили перелезть через перила моста, чтобы познакомиться с ним поближе. Женщина согласилась и спустя несколько минут была в безопасности. Сейчас с ней работают специалисты по оказанию психологической помощи.

На странице службы спасения графства Девон в Facebook опубликовали фотографию Дигби с рассказом о его помощи.

Ранее сообщалось, что в Америке собака спасла жизнь хозяину во время прогулки и заслужила угощение. Когда мужчине стало плохо во время прогулки, собака быстро побежала к ближайшему дому и позвала на помощь.

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