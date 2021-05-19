Cобака спасла девочку от агрессивного преследователя

12-летнюю американку, которую преследовал агрессивный незнакомец, спасла собака. Об этом сообщает FOX 8.

В отчете офиса шерифа округа Колубиана, штат Огайо, говорится, что неизвестный мужчина на пикапе 1970-х годов преследовал девочку до магазина ее отца.

Когда девочка заметила слежку и побежала к дверям магазина, преследователь выскочил из машины, и попытался схватить ее, однако на помощь ребенку пришла собака, охранявшая территорию.

Хотя собака повалила и как следует потрепала злоумышленника, ему удалось добраться до своего автомобиля и покинуть место происшествия.

Отец девочки написал заявление в полицию в понедельник, 17 мая. Он считал, что описания автомобиля и записи с камер видеонаблюдения будет достаточно, чтобы задержать преступника, однако тому удалось скрыться и сейчас его разыскивают.

Ранее сообщалось, что собака спасла жизнь хозяйки на прогулке. Когда женщина потеряла сознания на улице, ее пес по кличке Кловер выпрыгнул на дорогу и перекрыл проезд грузовику. Водитель вышел из автомобиля и помог женщине.