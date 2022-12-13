Россия примет участие в саммите АТЭС в США в 2023 году

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия готова к участию в саммите АТЭС в 2023 году

Делегация России будет готова принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в 2023 году. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, [делегация России] готова, почему нет. Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий, но по крайней мере они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», — заявил дипломат.

Ранее Руденко назвал Евросоюз филиалом НАТО и подчеркнул, что выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности».