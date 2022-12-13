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12:26, 13 декабря 2022Мир

В МИД России назвали Евросоюз филиалом НАТО

Замглавы МИД России Руденко заявил, что Евросоюз превратился в филиал НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Евросоюз превратился в филиал НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнул, что выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности».

По словам Руденко, Соединенные Штаты осуществляют такую политику через «интенсивное наращивание активности внерегиональных игроков, таких, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Евросоюз, который де-факто превратился в филиал НАТО».

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Ранее Руденко говорил, что США решили импортировать в Азию натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную на сдерживание Китая и России.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента. «НАТО заявила о претензии на Индо-Тихоокеанский регион, теперь еще на Центральную Азию», — указывал он.

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Глеб Бажуткин
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