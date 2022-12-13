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12:08, 13 декабря 2022Мир

В МИД России уличили НАТО в эгоистических подходах к безопасности

Замглавы МИД России Руденко: США импортируют в Азию натоцентричную парадигму безопасности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

США решили импортировать в Азию натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную на сдерживание Китая и России. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, ряд участников международного процесса поставили себе цель переформатировать Азию под себя. «В извращенном виде навязывается концепция неделимости безопасности и Евро-Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, для этого в регионе создаются различные блоковые структуры типа AUKUS. Эти действия подрывают создававшуюся десятилетиями асеаноцентричную архитектуру безопасности и сотрудничества, в основе которой — открытость, инклюзивность, нацеленность на поиски консенсуса», — отметил он.

Руденко уличил НАТО в эгоистических подходах к безопасности и подмене АСЕАН узкими конструкциями, создающимися для сдерживания отдельных государств. «Поставлен крест на рыночной экономике, неприкосновенности собственности, свободной конкуренции, презумпции невиновности. В беспрецедентных масштабах используются нелегитимные санкции для создания себе преимуществ на мировых рынках», — указал замглавы МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента. «НАТО заявила о претензии на Индо-Тихоокеанский регион, а теперь еще и на Центральную Азию», — указал он.

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Анжелика Бережная
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