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07:56, 13 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли территорию химзавода «Стирол»

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра города Ивана Приходько.

«Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке!», — говорится в посте. В настоящее время уточняется степень разрушений на территории предприятия.

До этого украинские силы обстреливали химзавод «Стирол» 6 декабря. Всего было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия.

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Марина Совина
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