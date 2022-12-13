ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли территорию химзавода «Стирол»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра города Ивана Приходько.

«Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке!», — говорится в посте. В настоящее время уточняется степень разрушений на территории предприятия.

До этого украинские силы обстреливали химзавод «Стирол» 6 декабря. Всего было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия.

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