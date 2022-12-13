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14:46, 13 декабря 2022Ценности

Женщина описала установку виниров под наркозом фразой «худший опыт в жизни»

TikTok-блогерша Мел установила виниры под наркозом и поделилась опытом

Кадр: @meldcov86

Блогерша Мел (фамилия неизвестна) установила виниры под наркозом в Турции и описала полученный опыт негативной фразой. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

В размещенном ролике 35-летняя женщина показала кадры, на которых доктора снимают ее без сознания в больничном халате на камеру. Помимо этого, во рту пациентки видна эндотрахеальная трубка, которую используют во время общего наркоза для обеспечения проходимости дыхательных путей. Позже Мел рассказала, что решила установить керамические накладки на зубы, не испытывая дискомфорта, и согласилась на проведение манипуляций под анестезией.

В конце ролика юзерша поделилась результатом стоматологической процедуры — зубы неестественного белого оттенка. «Установка виниров в Турции — худшее, что было в моей жизни! Столько боли!» — подписала она свой пост, поделившись опытом.

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Ролик стал вирусным и набрал более 700 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили инфлюэнсершу в комментариях под публикацией за личную историю. «Я тоже хотел поставить виниры, но теперь для меня это категорическое "нет"», «Спасибо, что поделились, я собирался сделать эту процедуру, но теперь не буду. Мне жаль, что это случилось с вами», «Спасибо, что рассказали нам», — написали они.

Ранее в декабре блогер Киран Видер установил дорогостоящие виниры в Турции и пожаловался в сети на неудачный результат. Герой публикации предстал перед подписчиками с приложенным к щеке пакетом льда. В ролике видно, что инфлюэнсер иронично улыбается, стараясь уменьшить боль в зубах.

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Екатерина Ештокина
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