Блогер установил виниры за 860 тысяч рублей и пожаловался на результат

Блогер Киран Видер неудачно установил виниры в Турции за 860 тысяч рублей

Блогер Киран Видер установил дорогостоящие виниры в Турции и пожаловался в сети на неудачный результат. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 17,3 тысячи подписчиков.

Так, на размещенных кадрах герой публикации с никнеймом kieranweeder предстал перед подписчиками с приложенным к щеке пакетом льда. «Я планировал съездить за границу и заплатить пять с половиной тысяч евро (346 тысяч рублей), чтобы в течение трех месяцев установить керамические накладки на зубы», — рассказал он в описании видео.

В ролике видно, что инфлюэнсер иронично улыбается, стараясь уменьшить боль в зубах с помощью льда. «На самом деле я потратил уже семь месяцев и 13 тысяч евро (860 тысяч рублей), а моя улыбка до сих пор не готова», — пожаловался Видер.

Подписчики удивились произошедшему, о чем написали в комментариях. «Со мной произошла похожая ситуация!», «И куда ты полетел?», «Люди даже не до конца понимают вашу обеспокоенность», — высказались они.

Ранее в декабре блогерша Лейла Мунтас установила съемный зубной протез во время визита к дантисту и осталась с лишним передним резцом. В ролике видно, что на месте свободного пространства во рту у юзерши появился имплант, вместе с которым в ее челюсти стало три передних зуба.