Девушка осталась с лишним зубом после визита к стоматологу

Блогерша Лейла Мунтас установила зубной протез и осталась с лишним передним резцом

Блогерша Лейла Мунтас установила съемный зубной протез во время визита к дантисту и осталась с лишним передним резцом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

На опубликованных кадрах героиня материала предстала перед зрителями с крупной щелью между двумя передними зубами, которую намеревалась скрыть. Затем девушка показала свою внешность после стоматологической процедуры. В ролике видно, что на месте свободного пространства во рту у юзерши появился имплант, вместе с которым в ее челюсти стало три передних резца. «Мне установили временный имплант, пока я не начну носить брекеты, но почему специалист решил, что это красиво?» — подписала Мунтас видео.

Кадр: видео @laylamuntas

Публикация стала вирусной и набрала 31,1 миллиона просмотров. Подписчики поддержали инфлюэнсершу в комментариях под материалом. «Честно говоря, я бы даже не заметил, если бы не подошел поближе, и вы не сказали мне об этой детали», «Я бы тоже не обратил внимания», «И почему я должен так пристально приглядываться?» — написали они.

Ранее в декабре мать двоих детей Натали (фамилия неизвестна) из США установила дорогостоящие виниры в Турции и осталась с испорченными зубами. По ее словам, после установки виниров она стала испытывать сильную боль. На размещенных кадрах видно, что часть передних зубов американки приобрела неестественный желтый оттенок, сильно отличающийся от остального ряда.