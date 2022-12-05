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20:41, 5 декабря 2022Ценности

Блогерша установила дорогие виниры и осталась с 12 испорченными зубами

Американка Натали установила дорогие виниры в Турции и осталась с 12 испорченными зубами

Кадр: @chata_tik

Мать двоих детей Натали (фамилия неизвестна) из США установила дорогостоящие виниры в Турции и осталась с испорченными зубами. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом chata_tik разместила ролик, в котором поделилась результатом стоматологической процедуры стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (834 тысячи рублей). По ее словам, после установки виниров она стала испытывать сильную боль. «Специалисты неправильно установили накладки на зубы, 12 из них пришлось переделывать уже дома», — рассказала блогерша.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что часть передних зубов американки приобрела неестественный желтый оттенок, сильно отличающийся от остального ряда. При этом, как утверждает Натали, на звонки и жалобы клиника в Анталье не отвечала в течение нескольких дней.

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Подписчики поддержали юзершу в комментариях и поблагодарили за то, что она поделилась своим опытом. «Я видела столько страшилок про эту клинику! Я живу в Австралии, и подобные истории здесь распространены! Спасибо, что поделились», «Большое спасибо! Честно говоря, вы спасли меня от подобного опыта!», «Вы помогли мне сохранить улыбку и не тратить деньги», — написали они.

В ноябре блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки.

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Екатерина Ештокина
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