В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской области и еще двух регионах

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях республики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Также предупредительные сигналы звучат в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). 11 декабря в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской и ряде других областей действовала воздушная тревога.

Ранее ее сигналы были слышны в шести регионах страны. Тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. Кроме того, она действовала в подконтрольных киевским властям районах Запорожской и Херсонской областей.

5 декабря воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Уточнялось, что сирены включали на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.