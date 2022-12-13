В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях республики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
Также предупредительные сигналы звучат в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). 11 декабря в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской и ряде других областей действовала воздушная тревога.
Ранее ее сигналы были слышны в шести регионах страны. Тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. Кроме того, она действовала в подконтрольных киевским властям районах Запорожской и Херсонской областей.
5 декабря воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Уточнялось, что сирены включали на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.