Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 13 декабря 2022Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской области и еще двух регионах

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях республики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Также предупредительные сигналы звучат в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). 11 декабря в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской и ряде других областей действовала воздушная тревога.

Ранее ее сигналы были слышны в шести регионах страны. Тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. Кроме того, она действовала в подконтрольных киевским властям районах Запорожской и Херсонской областей.

5 декабря воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Уточнялось, что сирены включали на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Китай потратит сотни миллиардов долларов на соперничество с США
Россиянин оказался в тайге и случайно поджег себя
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.