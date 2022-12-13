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15:55, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Twitter пометил МИД Норвегии как «нигерийский орган власти»

Twitter пометил аккаунт МИД Норвегии в соцсети как «нигерийский орган власти»

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Социальная сеть Twitter пометила официальный аккаунт министерства иностранных дел (МИД) Норвегии как «нигерийский орган власти». О маркировке своего профиля МИД страны сообщил в Twitter во вторник, 13 декабря.

«Дорогая @TwitterSupport (поддержка Twitter — прим. «Ленты.ру»), в то время как мы ценим наши великолепные двусторонние отношения и близость по алфавиту с Нигерией, мы были бы весьма признательны, если бы вы поставили нам отметку "Норвегия"», — говорится в публикации органа власти.

В МИД Норвегии добавили, что соцсеть Twitter внесла похожие пометки в профили премьер-министра страны Йонаса Гара Стера и министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт. В их аккаунтах значится маркировка «представители государственной власти Нигерии».

На момент выхода материала соцсеть не исправили метки.

Twitter начал помечать профили представителей государственной власти, а также СМИ, связанных с госструктурами, в августе 2020 года. Изначально мера была введена в отношении аккаунтов пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай). В феврале 2021 года список государств был расширен. В него вошли представители G7 и те страны, которые Twitter связывает с проведением государственных информационных операций.

В марте 2022 года платформа объявила, что начнет маркировать сообщения некоторых белорусских СМИ и их руководителей, а также ограничивать распространение таких публикаций.

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Маргарита Щигарева
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