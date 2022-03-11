Twitter начнет ограничивать распространение сообщений некоторых белорусских СМИ

Соцсеть Twitter объявила, что будет ограничивать сообщения государственных СМИ Белоруссии

Социальная сеть Twitter объявила, что начнет маркировать сообщения некоторых белорусских СМИ и их руководителей, а также ограничивать распространение таких публикаций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя отдела по профессиональной этике компании Йоэля Рота.

По словам представителя Twitter, соцсеть будет маркировать сообщения государственных СМИ Белоруссии. «Мы видели доказательства того, что эти СМИ, а также их филиалы в России ведут информационную войну и используют средства массовой информации и другие активы, которые они контролируют, чтобы (...) запутать общественность и отвлечь ее внимание от происходящих событий», — сказал Рот.

Отмечается, что ограничения коснутся информационного агентства БЕЛТА, Белтелерадио и еще 13 государственных СМИ Белоруссии.

Как отмечает агентство, практика маркировки контента государственных средств массовой информации появилась у Twitter несколько лет назад. Сообщения СМИ, получивших подобную маркировку, ограничиваются в рекомендациях и результатах поиска.

В феврале 2021 года сообщалось, что соцсеть начала маркировать государственные аккаунты 16 стран. В перечень вошли Канада, Германия, Куба, Италия, Испания, Сербия и другие страны. До этого официальные метки о принадлежности аккаунта к государственным структурам получили Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.