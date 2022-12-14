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21:54, 14 декабря 2022Мир

Бывший вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минских соглашениях

Экс-вице-канцлер Австрии: слова Меркель дают понять, что Киев готовили к конфликту с РФ
Хайнц-Кристиан Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: Matthias Rietschel / dpa / Global Look Press

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях в интервью РИА Новости.

По словам Штрахе, заявления Меркель дают понять, почему Украина не стала соблюдать минские соглашения. «Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией», — предположил он.

Штрахе добавил, что западные страны никогда не воспринимали минские договоренности всерьез и никогда не хотели их выполнять. При этом они стремились «выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией».

Ранее Хайнц-Кристиан Штрахе назвал слова Меркель о минских соглашениях пугающими. По его мнению, подобные заявления подрывают веру в силу слова европейских политиков.

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. Она высказала мнение о том, что всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

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Марина Совина
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