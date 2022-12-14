Определены регионы России с самым доступным жильем

«Мир квартир»: быстрее всего накопить на жилье удастся в Магаданской области и на Чукотке

Быстрее всего накопить на готовую квартиру удастся жителям Магаданской области и Чукотки. Регионы России с самым доступным жильем определили аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

На основании данных Росстата специалисты рассчитали, сколько по времени жителям разных субъектов страны придется откладывать деньги на приобретение квартиры на вторичном рынке, если не пользоваться ипотекой и направлять на эти цели всю зарплату целиком.

Среднестатистический россиянин, который получает 62 тысячи рублей в месяц, может накопить на среднюю квартиру стоимостью 4,7 миллиона рублей за 6,4 года. «Еще в 2019 году средний житель страны мог накопить на жилье за пять лет — таким образом, доступность недвижимости существенно упала за три года», — заявил гендиректор портала Павел Луценко. Эксперт добавил, что квартиры за этот период подорожали сильнее, чем выросли зарплаты населения — 49 процентов против 25 процентов.

Быстрее всего, по оценкам «Мира квартир», накопить на собственное жилье смогут жители Магаданской области и Чукотского автономного округа — за 3,8 и 3,9 года соответственно. Однако специалисты уточнили, что высокие зарплаты в этих регионах получают в основном те, кто приезжает туда работать вахтовым методом. При этом покупают жилье в основном местные жители, доходы которых значительно ниже.

В десятку регионов с минимальными сроками накопления также вошли Мурманская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО и Архангельская область. В этих регионах копить на квартиру придется не более пяти лет, за исключением Архангельской области, в которой срок ожидания личного жилья составит 5,4 года, уточнили аналитики.

«Больше всех придется ждать жителям Севастополя — долгих 16 лет! И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52 процента, в то время как зарплата — всего на 16 процентов. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет», — рассказали специалисты.

Долго откладывать на жилье также потребуется в Дагестане (14,2 года), Краснодарском крае (13,3 года), Калининградской области (12,1 года), Карачаево-Черкесии (12,2 года), Ингушетии (11,8 года), Северной Осетии (11,8 года) и Чечне (10,9 года).

В Москве, по оценкам экспертов, накопить на готовую квартиру получится в среднем за 12,4 года. Средний житель Санкт-Петербурга при этом сможет накопить на квартиру быстрее — за 10,3 года. В Подмосковье откладывать всю среднюю зарплату придется 9,1 года, в Ленобласти — 8,3 года.

Ранее гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в 2023 году доступность жилья в России не снизится. Глава госкомпании отметил, что на рынке жилья не распродано около 40 миллионов квадратных метров. При этом спрос населения был удовлетворен, цены начали стабилизироваться.