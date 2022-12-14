Интимное видео с форвардом сборной Португалии попало в сеть

Интимное видео с форвардом «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамушем попало в сеть

В сеть попало интимное видео с участием форварда «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша. Об этом сообщает Bild.

На ролике, который стал вирусным в соцсетях, игрок мастурбирует в гостиничном номере. По информации источника, запись опубликовала девушка футболиста, которой она предназначалась.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Рамуш провел пять матчей, в которых он забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Сборная Португалии вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

В ноябре 2020 года в центре скандала оказался российский футболист Артем Дзюба. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».