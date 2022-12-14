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12:54, 14 декабря 2022Спорт

Франция приготовилась к «гражданской войне» из-за матча с Марокко

Власти Парижа предупредили о «гражданской войне» с марокканцами из-за полуфинала ЧМ-2022

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Знаменитый проспект в центре Парижа Елисейские поля может стать «полем битвы» между болельщиками Франции и Марокко во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом заявила французскому каналу CNews глава восьмого округа Парижа Жанна д'Отсер, ее цитирует Public.

По словам главы округа, где и расположены Елисейские поля, радикальные марокканские болельщики выходят на улицы французской столицы с готовностью что-либо сломать. Она отметила, что это относится только к некоторой категории болельщиков — к остальным марокканцам, поддерживающим свою сборную мирным путем, у французских властей нет претензий.

«Все боятся войны, партизанской или гражданской войны. Поскольку это все еще Марокко и Франция, и вы знаете чувства друг друга, мы не хотели бы, чтобы Елисейские поля превратились в поле битвы», — заявила д'Отсер.

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10 декабря 2022

По данным Daily Mail, на улицы французской столицы отправят около двух тысяч полицейских для поддержания порядка во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко.

10 декабря Марокко обыграло Португалию со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканская сборная вошла в историю, став первой африканской командой, прошедшей в полуфинал мундиаля. Празднования болельщиков арабской сборной переходили в стычки с полицией и беспорядки. Победитель пары Франция — Марокко сыграет в финале 18 декабря с Аргентиной.

Варвара Кошечкина
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