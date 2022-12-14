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15:06, 14 декабря 2022Среда обитания

Популярная юмористка рассказала о жизни в коммуналке

Юмористка Ирина Мягкова рассказала, что в детстве жила в коммуналке в Нижнем Новгороде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Креативный продюсер и одна из участниц популярного проекта «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, как в детстве жила с семьей в коммунальной квартире. Она поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Мягкова с родителями и сестрой проживала в коммуналке в Нижнем Новгороде — там не было горячего водоснабжения, из-за чего воду нужно было нагревать и мыться в тазу. Юмористка отметила, что объективно качество жизни в доме было плохим, однако ей нравились те ощущения. «Я это вспоминаю как лучшее время. Когда ты не знаешь, что может быть по-другому, тебе все нравится», — уточнила она.

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Позже семья переехала в трехкомнатную квартиру в панельном доме. По словам Мягковой, будучи ребенком, ей было трудно понять, что у них появилась собственная кухня и ванная комната, куда никто не придет. «Было сложнее перестроиться», — сказала артистка.

В феврале 2022 года бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) рассказала, что в детстве с семьей проживала в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, где не было ванной комнаты.

Нина Ташевская
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