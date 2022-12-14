СБУ устроила обыски в православном храме во Львове

СБУ пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической УПЦ во Львове

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода.

В СБУ происходящее пока никак не прокомментировали. Ранее украинское ведомство отчиталось о завершении «контрразведывательных мероприятий» в храмах УПЦ в Харьковской области. Вскоре украинские военные начали записывать видеообращения с просьбой прекратить гонения на церковь.

Обыски в зданиях УПЦ активизировались на Украине с ноября. СБУ заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей стране пророссийскую литературу и иные признаки аффилиации с Москвой.

