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18:54, 12 декабря 2022Бывший СССР

Украинские военные выступили против гонений на УПЦ

«Страна.ua»: украинские военные начали записывать видео в поддержку УПЦ

Фото: Shutterstock

Украинские военные начали записывать видеообращения с просьбой прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».

Авторы канала опубликовали несколько таких видео, на которых военнослужащие выступили в поддержку УПЦ. «Очень прошу нашу власть прекратить гонения на Украинскую православную церковь, единственную каноническую православную церковь Украины, признанную всеми без исключения православными церквями мира», — говорится в заявлении одного из военных.

Другой солдат в своем обращении подчеркнул, что «на Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, ни московских попов», а есть УПЦ, «которая всегда была со своим народом».

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22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о контрразведывательных мероприятиях в Киево-Печерской лавре. В тот же день стало известно об обысках в других монастырях на Украине. В ходе них СБУ допросила полсотни человек.

Сообщалось, что в ходе обысков СБУ обнаружила в церквях «пророссийскую литературу». Ее, как считают в СБУ, использовали в том числе «для пропаганды "русского мира"». 9 декабря с обысками пришли и к митрополиту УПЦ.

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Варвара Кошечкина
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