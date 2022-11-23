СБУ допросила полсотни человек во время обысков в зданиях УПЦ

СБУ сообщила о допросе 50 человек при помощи полиграфа во время обысков в зданиях УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 50 человек во время обысков в зданиях Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе с использованием полиграфа, передает ТАСС.

«Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, а и иностранцы, в частности граждане Российской Федерации, которые были на территории объектов», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых прославлялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вскоре украинские спецслужбы пришли в храм с обысками.

Накануне в ведомстве объявили о завершении обысков и обнаружении в церквях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровненской области «пророссийской литературы».