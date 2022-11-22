В СБУ подтвердили обыски в Киеве-Печерской лавре
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В СБУ подтвердили обыски в лавре, отметив, что Нацполиция и Нацгвардия проводят их в рамках работы по противодействию деятельности российских спецслужб на Украине.
В ведомстве пояснили, что целью мероприятий является, в частности, недопущение использования лавры как ячейки "русского мира", а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.
Об обысках в Киево-Печерской лавре стало известно утром во вторник, 22 ноября. До этого сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из местных храмов.