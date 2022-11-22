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10:24, 22 ноября 2022Бывший СССР

В СБУ подтвердили обыски в Киеве-Печерской лавре

СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре

Фото: Служба безпеки України

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ подтвердили обыски в лавре, отметив, что Нацполиция и Нацгвардия проводят их в рамках работы по противодействию деятельности российских спецслужб на Украине.

В ведомстве пояснили, что целью мероприятий является, в частности, недопущение использования лавры как ячейки "русского мира", а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

Об обысках в Киево-Печерской лавре стало известно утром во вторник, 22 ноября. До этого сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из местных храмов.

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Георгий Нестеров
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