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11:55, 22 ноября 2022Бывший СССР

В СБУ сообщили о проведении обысков в двух монастырях

В СБУ сообщили о проведении обысков в двух монастырях и епархии в Ровенской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о проведении обысков в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Об этом сообщается на странице регионального управления ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что сотрудники СБУ проводят «мероприятия по безопасности» в Свято-Троицком Корецком монастыре и женском монастыре Волынской иконы Божией Матери.

Ранее в СБУ сообщали о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре. В ведомстве уточнили, что их целью является недопущение использования монастырей как ячейки «русского мира», а также проверка помещений УПЦ на предмет укрывательства диверсантов и хранения оружия.

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Георгий Нестеров
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