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14:47, 14 декабря 2022Экономика

Совет Федерации одобрил закон об установлении МРОТ в 2023 году

Совфед принял закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год — он составит 16 242 рубля. Такое решение принято на заседании сенаторов, прямая трансляция ведется на сайте Совфеда.

В настоящее время МРОТ составляет 15 279 рублей, таким образом, предусмотрен рост на 6,3 процента. Согласно поправкам, при расчете показателя не будут использовать величину медианной зарплаты. Мера поспособствует повышению заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, указано в сопроводительных материалах.

Также документ предлагает изменение порядка расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Показатель будет расти в ускоренном порядке, в зависимости от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения страны. При этом темп роста МРОТ должен превышать их на три процентных пункта.

Увеличить МРОТ предложило Министерство труда России в конце сентября. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4 процента. 7 декабря в третьем, заключительном чтении законопроект приняла Госдума.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме на следующий год. Его установили на уровне 14 375 рублей.

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Мария Грушко
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