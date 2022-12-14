Большинство украинских регионов вышли на плановые отключения света

Офис Зеленского: большинство регионов Украины вышли на графики плановых отключений света

Большинство украинских регионов смогли перейти от аварийных к плановым отключениям света. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передает РИА Новости.

«Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений», — отметил он, добавив, что в среду, 14 декабря, аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Власти Украины планируют в ближайшие дни выйти на плановые отключения во всех регионах, подчеркнул Тимошенко.

Ранее Евросоюз (ЕС) объявил, что поставит Украине 30 миллионов светодиодных лампочек. «В темные времена мы поддерживаем наших украинских друзей», — написала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры страны. Для защиты еще работающих энергообъектов Киев попросил Вашингтон усилить противовоздушную оборону страны.