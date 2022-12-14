Овечкин оценил 800 заброшенную шайбу в НХЛ

Хоккеист Овечкин заявил, что испытал облегчение после 800 заброшенной шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил то, что он забросил 800 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Washington Post.

Хоккеист заявил, что испытал облегчение и счастье. Он назвал случившееся историческим моментом. «Болельщики в Чикаго были великолепны. Аплодировали мне, бросали кепки. Даже во время разминки я чувствовал эту энергию», — подчеркнул Овечкин.

Российский форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхорс». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу столичной команды. Таким образом, Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ и сократил отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов лиги канадца Горди Хоу до одного гола.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.