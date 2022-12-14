Россиянам раскрыли способ купить билеты на курорты в шесть раз дешевле

TourDom: билеты в Турцию, Дубай и на Мальдивы дешевле в шесть раз в предновогодние даты

В предновогодние даты стоимость перелетов в Турцию, Дубай и на Мальдивы до шести раз ниже, чем на праздники. Способ купить дешевые авиабилеты на популярные курорты раскрыли специалисты портала TourDom.

С 18 по 25 декабря улететь из Москвы в Анталью и обратно с Turkish Airlines можно за 15-16 тысяч рублей, тогда как в праздничные дни цена такого перелета возрастает более чем в три раза — до 50-60 тысяч рублей. Поездка в Стамбул с 17 по 31 декабря с «ИрАэро» обойдется в 21 тысячу рублей, с «Аэрофлотом» — в 22 тысячи рублей. На январские каникулы стоимость составит от 50 тысяч рублей.

Перелет в Дубай с AZUR air обойдется в 24 тысячи рублей (с 21 по 28 декабря), на новогодние каникулы за места на таком рейсе придется заплатить от 75 тысяч рублей. Также с этим перевозчиком в конце декабря можно недорого слетать на Мальдивы — стоимость поездки с 17 по 31 число составит 37 тысяч рублей. В праздничные даты на курорт можно улететь за 235 тысяч рублей, то есть цена возрастает в шесть раз.

Ранее в декабре международный автобусный перевозчик Lux Express на фоне повышенного спроса решил увеличить количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию.