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17:42, 12 декабря 2022Путешествия

Россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям

Перевозчик Lux Express увеличит количество рейсов в Хельсинки и Таллин на зимние праздники

Фото: Janis Laizans / Reuters

Россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям — на фоне повышенного спроса международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга в российском представительстве перевозчика Наталья Арефьева.

Так, число автобусных рейсов по маршрутам Санкт-ПетербургХельсинки будет увеличено с 14 декабря 2022 года по 10 января 2023-го. «Из Петербурга он будет отправляться в 7:45, а из Хельсинки — в 14:00. Пассажирам в этот период будет доступно два утренних отправления из Петербурга (первое в 6:15) и два дневных из Хельсинки (другое — в 15:15), — отметили в компании. — Всего в новогодний период у нас будет пять рейсов в день на финском направлении в каждую сторону».

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Из Северной столицы в Таллин, по словам Арефьевой, с 20 декабря по 8 января планируется запустить 19 дополнительных рейсов. Сейчас Lux Express отправляет по пять рейсов в день в каждую сторону.

«На рейсы Lux Express из Петербурга в Прибалтику и Финляндию уже выкуплено 43 процента билетов на период новогодних праздников — с 24 декабря по 8 января. Каждую неделю число приобретенных билетов увеличивается. Так, на первой неделе декабря на рейсы в новогодние праздники было куплено на 17 процентов больше билетов, чем в последнюю неделю ноября», — добавила представитель перевозчика.

В ноябре сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии заявили о массовых подделках россиянами вида на жительства (ВНЖ) в странах Евросоюза. Стало известно, что в расследовании у пограничников в настоящее время находятся 88 случаев подделки отечественными туристами карточек ВНЖ в ЕС и пограничных штампов.

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Валентина Процкова
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