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04:19, 14 декабря 2022Спорт

Российский сенатор назвал лучшего игрока Чемпионата мира-2022

Сенатор Пушков назвал Месси лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2022 года
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2022 года.

По мнению сенатора, форвард проявил себя лучше, чем нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, бразильский футболист Неймар, капитан сборной Англии Харри Кейн, хотя он был хорош до незабитого пенальти, мало проявивший себя хорват Лука Модрич или француз Антуан Гризман, который, по мнению политика, играет отменно.

«Пока это чемпионат Месси. Безусловно, лучший игрок Чемпионата мира-2022. Шанс бросить ему вызов остается лишь у (Килиана) Мбаппе. Но Месси — лучше», — заявил Пушков.

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд команды по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. В полуфинальном матче с Хорватией Месси реализовал пенальти на 34-й минуте. Этот гол стал для него 11-м за время участия в чемпионатах мира. Чтобы добиться этого результата, форварду понадобилось 25 игр.

Марина Совина
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