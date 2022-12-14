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20:46, 14 декабря 2022Мир

В США заявили о рассмотрении идеи создания трибунала над Россией

Совет нацбезопасности США: Вашингтон рассматривает идею создания трибунала над Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

США рассматривают идею о создании трибунала над Россией в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс [рассмотрения] продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — ответил Кирби на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Европейского союза не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине. По его словам, предложение обсудили, но к конкретным результатам не пришли.

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Виктория Кондратьева
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