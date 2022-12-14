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17:16, 14 декабря 2022Мир

Сложности Европы вокруг трибунала по Украине объяснили

Политолог Бышок связал сложности вокруг трибунала по Украине в Европе с переговорами с РФ

Фото: Sputnik / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) по-разному видят процесс выстраивания отношений с Россией. Из-за этого они отказались единогласно поддерживать идею создания трибунала по событиям на территории Украины, объяснил в беседе с «Лентой.ру» политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Создание такого трибунала и поддержка всеми странами-членами ЕС такого решения будет означать, что Москва будет меньше заинтересована в переговорах, которые идут по мирному урегулированию, в частности между [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. В этом смысле одной рукой ведя переговоры, а другой рукой создавая трибунал, на котором должны будут судить лиц, с которыми ты сейчас ведешь переговоры, решение не кажется адекватным», — сказал он.

По мнению Станислава Бышка, поддержали такую идею с большей вероятностью страны Новой Европы, которые максимально поддерживают санкционирование России. Против же, скорее всего, выступили государства Старой Европы, которые настроены более скептически.

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Станислав Бышокполитолог

«Чтобы создавать трибунал, нужно понимать, что та страна, над которой [планируется] проводить трибунал, будет либо полностью поверженной в военном плане, что вряд ли возможно, либо она внутренне так изменится, что будет готова выдать любых людей по вашему первому требованию, как было в ситуации с бывшей Югославией», — заключил он.

Если вы публично заявляете, что будете судить представителя той стороны, с которой ведете или хотите вести переговоры, то это плохое подспорье для продолжения этих самых мирных переговоров

Станислав Бышокполитолог

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борель сообщил, что главы МИД стран-членов объединения не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине. Однако он добавил, что ЕС должен делать больше для борьбы с безнаказанностью.

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Мария Сметанина
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