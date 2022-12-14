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15:43, 14 декабря 2022Спорт

Госдеп США оценил визит американских бойцов UFC в Чечню по приглашению Кадырова

В Госдепе США заявили, что бойцы UFC Усман, Гейджи и Сехудо не должны были ездить в Россию
Камару Усман

Камару Усман. Фото: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Государственный департамент США оценил визит американских бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усмана, Джастина Гейджи и Генри Сехудо в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Слова представителя власти приводит MMA Junkie.

В Госдепе подчеркнули, что граждане США не должны были ездить в Россию. Они объяснили это тем, что спортсменов могут задержать в стране, ограниченностью полетов, а также невозможностью посольства оказать оперативную помощь гражданам США в России.

13 декабря Гейджи оправдался по поводу поездки в Чечню. Он рассказал, что не встречался с Кадыровым, а приезжал на вечеринку по случаю детского дня рождения.

В конце ноября Гейджи, Сехудо и Усман посетили Российский университет спецназа в Грозном. Ролик об их визите разместил в своих соцсетях Кадыров, после чего спортсмены подверглись критике в США. Отмечалось, что они получили приглашения лично от главы республики.

Анастасия Борисова
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