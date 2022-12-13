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12:05, 13 декабря 2022Спорт

Гейджи оправдался за поездку в Чечню

Гейджи заявил, что приезжал в Чечню на детский день рождения и не встречался с Кадыровым

Фото: Jasen Vinlove / USA Today Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оправдался за поездку в Чечню. Он опубликовал пост в Twitter.

Гейджи рассказал, что действительно был в Чечне, однако не встречался с главой региона Рамзаном Кадыровым. «Я приезжал на вечеринку по случаю детского дня рождения», — заявил он.

В конце ноября Гейджи, а также два других американских бойца Генри Сехудо и Камару Усман посетили Российский университет спецназа в Грозном, после чего подверглись критике в США. Отмечалось, что они получили приглашения лично от Кадырова.

Гейджи — бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В 2020 году он проиграл в титульном поединке непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову. В активе американца 23 победы при четырех поражениях в ММА.

Дарья Коршунова
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