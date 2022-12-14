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05:40, 14 декабря 2022Мир

Министр обороны Финляндии уйдет в отпуск по уходу за ребенком

Глава МО Финляндии Кайкконен стал первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком
Антти Кайкконнен

Антти Кайкконнен . Фото: Antti Yrjönen/ Globallookpress.com

Глава Минобороны Финляднии Антти Кайкконен уйдет в отпуск по уходу за ребенком на семь недель с 5 января до конца февраля. Об этом сообщила в Twitter министр финансов страны, председатель Центристской партии Анника Саарикко.

Его место займет министр экономики Мика Линтиля, он совместит две министерских должности на время отсутствия Кайкконена. Как отметила в Twitter депутат Центристской партии Ханна Косонен, глава Минобороны станет первым мужчиной-министром в правительстве страны, который возьмет отпуск по уходу за ребенком.

У Кайкконнена двое детей, старшему два года, младшему — полгода, он родился в июле. Как отметил сам политик, несмотря на важность его работы, необходимо уметь ставить семью на первое место.

«Мы еще не готовы отдать ребенка в детский сад, так что теперь моя очередь брать на себя больше ответственности по уходу за ребенком. Дети маленькие только на мгновение, и я хочу помнить об этом иначе, чем с помощью фотографий», — заявил министр обороны Финляндии.

В конце ноября стало известно, что 28-летняя внучка президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж. Закрытая для журналистов церемония состоялась в Белом доме.

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Марина Совина
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