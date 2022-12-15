Два уголовных дела возбудили после нападения осужденного на конвоиров в суде

СК возбудил два уголовных дела после нападения осужденного на конвоиров в зале суда

Два уголовных дела возбуждено после того, как осужденный напал на конвоиров в зале суда в городе Карабаш Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Дела в отношении 40-летнего Павла Волосова из Кыштыма возбудили по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и 313 УК РФ («Побег из под стражи»).

Отмечается, что следстаие в настоящее время устанавливает обстоятельства произошедшего.

О нападении в Челябинской области стало известно вечером 15 декабря. 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания. После оглашения приговора он ранил двух сотрудникво полиции металлическим предметом и выбежал из помещения суда. Его задержали после того, как силовики выстрелили в него.

Сейчас нападавший находится в больнице с раной правого бедра. Одного из сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии: он получил удар в шею. Второй также доставлен в больницу с резаной травмой головы.