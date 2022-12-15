В Госдуме допустили скорую поездку Бута в Донбасс

Лидер ЛДПР Слуцкий допустил, что Виктор Бут может в скором времени поехать в Донбасс

Председатель ЛДПР и глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут в скором времени отправится в Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.

«В недалеком будущем, думаю, что (Бут — прим. «Ленты.ру») будет на Донбассе, где его знают, где его ждут», — подчеркнул политик.

Ранее Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и принял бы в ней участие при наличии соответствующих возможностей. Он добавил, что не понимал, почему Москва не начала СВО раньше, но обратил внимание на условия ее проведения.

12 декабря Виктор Бут стал членом ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партбилет на Слете, посвященном 33-летию партии. Позднее Бут высказался о своем политическом будущем после вступления в ряды партии. Он сказал, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в России.