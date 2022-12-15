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13:49, 15 декабря 2022Мир

Глава ВОЗ рассказал о военных преступлениях армии Эритреи

NYT: глава ВОЗ Гебрейесус рассказал о военных преступлениях армии Эритреи

Фото: JDP / Reuters

Вооруженные силы Эритреи убили более 50 человек в приграничном регионе Тыграй в Эфиопии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве. Его цитирует американская газета The New York Times.

По словам Гебрейесуса, являющегося уроженцем Тыграя, среди убитых в ходе нападения на эфиопскую деревню был его дядя. Глава ВОЗ сообщил, что рассматривал возможность отменить пресс-конференцию после этой новости.

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«Я разговаривал с матерью, и она была очень опустошена, потому что он был самым младшим в их семье», — сказал Гебрейсус и добавил, что надеется на прекращение «этого безумия». Так он назвал войну между силами автономного региона Тыграй — с одной стороны, а также Эфиопией и Эритреей — с другой стороны.

The New York Times уточняет, что в ноябре правительство Эфиопии и руководство Тыграя достигли соглашения о прекращении боевых действий, однако договор не распространяется на Эритрею. Отмечается, что в ходе этого вооруженного конфликта военные преступления имели место и ранее.

24 мая Гебрейесуса переизбрали главой Всемирной организации здравоохранения на второй срок. Он занимает эту должность с 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший его. В соответствии с правилами организации переизбираться на должность гендиректора можно один раз.

Гебрейесус родился в Эритрее. До того как занять пост генсека ВОЗ, он был советником премьер-министра Эфиопии (с 2016 года), с 2012-го по 2016 год — министром иностранных дел, а с 2005-го по 2012 год — министром здравоохранения этой страны.

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Глеб Бажуткин
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