Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ

Участники ВОЗ переизбрали Тедроса Адханома Гебрейесуса главой организации на второй срок

Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой Всемирной организации здравоохранения на второй срок. Такое решение приняли участники Всемирной ассамблеи здравоохранения на 75-й специальной сессии в Женеве, сообщает РИА Новости.

Участники организации уже приняли соответствующую резолюцию. Официально новый срок полномочий Гебрейесуса начинается 16 августа.

Гебрейесус остается на должности, которую занимает с 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший его. В соответствии с правилами организации переизбираться на должность гендиректора можно один раз.

Гебрейесус родился в Эритрее. До того как занять пост генсека ВОЗ, он был советником премьер-министра Эфиопии (с 2016 года), с 2012-го по 2016 год — министром иностранных дел, а с 2005-го по 2012 год — министром здравоохранения этой страны.