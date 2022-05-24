Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ
Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой Всемирной организации здравоохранения на второй срок. Такое решение приняли участники Всемирной ассамблеи здравоохранения на 75-й специальной сессии в Женеве, сообщает РИА Новости.
Участники организации уже приняли соответствующую резолюцию. Официально новый срок полномочий Гебрейесуса начинается 16 августа.
Гебрейесус остается на должности, которую занимает с 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший его. В соответствии с правилами организации переизбираться на должность гендиректора можно один раз.
Гебрейесус родился в Эритрее. До того как занять пост генсека ВОЗ, он был советником премьер-министра Эфиопии (с 2016 года), с 2012-го по 2016 год — министром иностранных дел, а с 2005-го по 2012 год — министром здравоохранения этой страны.