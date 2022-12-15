В сети удивились кардинальным переменам во внешности девушки с новой прической

Блогерша Грейс покрасила волосы в малиновый цвет и удивила подписчиков переменами

Блогерша Грейс (фамилия неизвестна) показала кардинальные перемены во внешнем виде до и после изменения прически и удивила поклонников. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 310 тысяч подписчиков.

Сначала пользовательница сети с никнеймом gracescottxo продемонстрировала подписчикам свою внешность до преображения: в ролике видны вьющиеся волосы девушки в оттенке блонд, а также лицо с отсутствием макияжа. На следующих кадрах юзерша показала свой образ после перевоплощения: она подстригла и покрасила волосы в новый ярко-малиновый цвет, нанесла на веки тени в нюдовых тонах, а на губы — коричневую помаду.

Вдобавок автор поста надела на верхнюю челюсть ретейнеры (ортодонтическая шина, которая фиксируется на время после завершения ортодонтического лечения — прим. «Ленты.ру») и наклеила страз на один из передних зубов. Кроме того, инфлюэнсерша сменила серую тостовку на черный облегающий топ, частично обнажающий ее грудь. «И вот теперь я такая, какой должна быть», — подписала Грейс публикацию.

Зрители восхитились неожиданным образом героини видео, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «О, Боже мой», «У меня отвисла челюсть», «Не ожидал, что вы настолько изменитесь!» — отмечали пользователи сети.

Ранее в декабре блогерша Лиззи Карлос (Lizzie Carlos) сняла процесс нанесения макияжа и удивила подписчиков. Юзерша предстала перед зрителями с мейкапом на лице: она выровняла тон кожи с помощью тонального крема с матовой текстурой, нанесла на скулы и нос средство для контуринга, приклеила накладные ресницы и накрасила губы коричневой помадой.