Херсон оказался полностью обесточен

Глава военной администрации Янушевич заявил, что Херсон полностью обесточен

Город Херсон, который находится под контролем Киева, оказался полностью обесточен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — написал он.

Ранее сообщалось, что здание бывшей администрации Херсона подверглось удару. В результате повреждены два этажа, однако пострадавших не оказалось.

В конце ноября стало известно о начале эвакуации людей из Херсона. Жители могли выехать автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, всего с подконтрольных Киеву территорий Херсонской области были эвакуированы 11 тысяч человек.