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22:27, 15 декабря 2022Спорт

Сборная Марокко подала жалобу в ФИФА из-за матча с Францией

Сборная Марокко подала жалобу в ФИФА из-за судейства матча чемпионата мира-2022 с Францией

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства полуфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции. Об этом сообщает Footmercato.

В FRMF посчитали, что главный арбитр матча, мексиканец Сесар Рамос не назначил в ворота французов два пенальти. По их мнению, защитник Тео Эрнандес нарушил правила на полузащитнике Софьяне Буфалее, а также не было зафиксировано нарушение после падения Ашраф Дари. Они заявили, что видеопомощник судьи (VAR) должен был отреагировать на эти эпизоды.

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступила французам со счетом 0:2. До этого африканская команда никогда в истории не добиралась до этой стадии турнира.

В матче за третье место марокканцы сыграют с Хорватией. Встреча пройдет 17 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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