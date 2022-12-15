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18:51, 15 декабря 2022Силовые структуры

Суд продлил арест бывшему замглавы Минтранса Токареву по делу о мошенничестве

Суд продлил арест экс-замглавы Минтранса Токареву по делу о мошенничестве на полмиллиарда

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Хорошевский районный суд продлил арест бывшему замглавы Министерства транспорта Владимиру Токареву. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Токарев останется в СИЗО до 18 января 2023 года.

Ранее стало известно, что фигурант находится в московском следственном изоляторе №4, в котором содержатся бывшие силовики и экс-сотрудники правоохранительных органов, так как раньше он работал следователем. Экс-замглаве Минтранса вменяют использование фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной компании, а также нецелевое расходование средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По данным следствия, ущерб от мошенничества превысил полмиллиарда рублей.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Еще одним фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске.

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Екатерина Власова
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