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14:46, 15 декабря 2022Наука и техника

Раскрыты сроки выхода крупного обновления Windows 11

Инсайдер: глобальное обновление Moment 3 для Windows 11 выйдет в мае 2023 года

Фото: Windows / Unsplash

Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 весной. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили вимание на отчет известного инсайдера под ником WalkingCat. По информации специалиста, в Microsoft запланировали выпуск очередного глобального обновления для своей ОС на май 2023 года. Крупный апдейт получит название Moment 3.

Авторы отметили, что в компании изменили практику выпуска глобальных обновлений. Ранее Microsoft выпускала по одному большому апдейту ежегодно, но в последнее время сконцентрировалась на релизе одного обновления в квартал. Выход апдейта Moment 1 состоялся в ноябре 2022 года, обновление Moment 2 ожидается в январе-феврале 2023 года.

WalkingCat не стал раскрывать информацию о том, какие функции появятся в обновлении. При этом автор отметил, что американская корпорация продолжит свои «непрерывные инновации Windows». Судя по всему, перед публичным выходом Moment 3 будут доступны для изучения среди участников программы бета-тестирования.

В октябре стало известно, что Microsoft ускорит выпуск обновлений и патчей безопасности для коммерческих клиентов. Данная функция позволит пользователям, которые являются главной целью хакеров, защитить свои устройства и личную информацию.

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Андрей Ставицкий
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