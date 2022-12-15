Раскрыты сроки выхода крупного обновления Windows 11

Инсайдер: глобальное обновление Moment 3 для Windows 11 выйдет в мае 2023 года

Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 весной. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили вимание на отчет известного инсайдера под ником WalkingCat. По информации специалиста, в Microsoft запланировали выпуск очередного глобального обновления для своей ОС на май 2023 года. Крупный апдейт получит название Moment 3.

Авторы отметили, что в компании изменили практику выпуска глобальных обновлений. Ранее Microsoft выпускала по одному большому апдейту ежегодно, но в последнее время сконцентрировалась на релизе одного обновления в квартал. Выход апдейта Moment 1 состоялся в ноябре 2022 года, обновление Moment 2 ожидается в январе-феврале 2023 года.

WalkingCat не стал раскрывать информацию о том, какие функции появятся в обновлении. При этом автор отметил, что американская корпорация продолжит свои «непрерывные инновации Windows». Судя по всему, перед публичным выходом Moment 3 будут доступны для изучения среди участников программы бета-тестирования.

В октябре стало известно, что Microsoft ускорит выпуск обновлений и патчей безопасности для коммерческих клиентов. Данная функция позволит пользователям, которые являются главной целью хакеров, защитить свои устройства и личную информацию.