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11:04, 15 декабря 2022Силовые структуры

Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина

Осужденный в Хабаровске за госизмену россиянин пытался передать Украине данные о 30 мостах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Задержанный в Хабаровске за государственную измену в пользу Украины россиянин Вячеслав Мамуков передал важную информацию о 30 мостах. Подробности дела в четверг, 15 декабря, со ссылкой на ФСБ России сообщает в своем Telegram-канале Zvezdanews.

По данным российских силовиков, имевший доступ к секретным сведениям россиянин пытался передать украинским спецслужбам информацию об особенностях конструкций мостов. Всего он пытался передать информацию о 30 мостах, в частности о материалах, из которых сделаны опоры и перекрытия.

Ранее 15 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае за попытку передачи секретных сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима приговорен россиянин Вячеслав Мамуков. Он предложил за денежное вознаграждение передать способную нанести ущерб России информацию.

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Владимир Седов
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