Навка рассказала об умениях Пескова на льду

Навка рассказала, что Песков хорошо стоит на коньках и умеет играть в хоккей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об успехах своего мужа, официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на катке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дмитрий Сергеевич играет в хоккей. Ну, точнее умеет», — поделилась спортсменка и добавила, что Песков хорошо стоит на коньках, однако у него нет достаточного количества свободного времени, чтобы часто это делать.

Навка также исключила возможность совместного выступления с мужем в шоу «Ледниковый период». «Не сомневаюсь, что это была бы бомба. Взрыв даже! Но что поделать? Для нас с Дмитрием Сергеевичем на данном жизненном этапе подобное уже не в приоритете», — заключила она.

19 декабря 2020 года Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым. Она заявила, что будущий супруг не знал о ее карьере фигуристки. «Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос», — рассказала она.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.