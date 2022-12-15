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16:58, 15 декабря 2022Силовые структуры

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Невзорова о дискредитации армии РФ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в отношении российского журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы дела направлены в Басманный суд. Процесс пройдет заочно — журналист скрылся от следствия.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны ранее опровергала информацию.

29 апреля Невзорова объявили в международный розыск, а 6 мая суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд также арестовал недвижимость фигуранта.

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Илона Палей
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